"الإنتاج الحربي" و"المحامين" يوقعان برتوكولا لإنشاء 3 مستشفيات ومول

وقع الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي وسامح عاشور نقيب المحامين، بروتوكول تعاون بين نقابة المحامين وشركة الإنتاج الحربي للمشروعات والاستشارات الهندسية والتوريدات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، بمقر وزارة الإنتاج الحربي.

وأشار وزير الدولة للإنتاج الحربي، إلى أن هذا البروتوكول يهدف إلى تنفيذ المشروعات التابعة لنقابة المحامين ومنها تصميم وإنشاء 3مستشفيات ومول تجاري ومشروعات أخرى، وذلك في ظل قيام الإنتاج الحربي بالمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية ومشروعات التنمية بالتعاون مع النقابات بما يسهم في تطوير البنية التحتية.

من جانبه أعرب "عاشور" عن ثقته في شركات الإنتاج الحربي والمشهود لها بالدقة والجودة والسرعة في تنفيذ جميع المشروعات، مثمنًا دور الوزارة في السعي الحثيث للتعاون مع كافة أجهزة الدولة والنقابات وشركات القطاع الخاص لإنجاز العديد من المشروعات القومية ومشروعات التنمية.

ويذكر أن، شركة الإنتاج الحربي للمشروعات، سبق وقامت بتنفيذ عدة مشروعات ناجحة لصالح النقابة.