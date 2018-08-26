وجهت المهندسة نادية عبده، محافظ البحيرة، بتقديم كافة التيسيرات لتنفيذ مبادرة "الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع"، المزمع تنفيذها بمدينة النوبارية الجديدة، في الفترة من 27- 8 ـ 30 - 8 - 2018 بالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة ومكتبة دمنهور العامة وجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وقالت المحافظ، إن المبادرة يشارك فيها 150 طالبًا وطالبة من المتفوقين والمتميزين رياضيًا، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، حيث يشمل برنامج المعسكر مسابقات رياضية وزيارات للمشروعات والمصانع ومنتدى اقتصادي لأصحاب الأعمال ومحاضرات ثقافية بالإضافة إلى حفلات السمر الترفيهية للشباب.

جاء ذلك خلال اجتماع الإعداد لتلك المبادرة، بحضور المهندس حازم الأشموني، السكرتير المساعد، ومحمد سعد، وكيل وزارة التربية والتعليم، والدكتور علاء عثمان، وكيل وزارة الصحة، والدكتور إبراهيم خضر، مدير مديرية الشباب والرياضة، وأحمد الهواش، مدير مكتبة دمنهور، وعادل الششتاوي، نائب رئيس جهاز مدينة النوبارية الجديدة، وبهاء نجا، موجه أول التربية الرياضية بمديرية التربية والتعليم، وعطية مسعود، عضو مجلس النواب.

وتهدف المبادرة إلى تنمية اتجاهات وميول الطلاب نحو العمل الحر والمشروعات الاستثمارية وبناء الوعي الإيجابي، حول المشروعات الاقتصادية والتجارية والربط بين الرياضة داخل المدارس وبين تنمية المجتمع وتنمية الأنشطة الرياضية بالمدارس، والارتقاء بها، واستثمار المسابقات والبطولات الرياضية في الترويج للمشروعات والمنتجات بمحافظة البحيرة.