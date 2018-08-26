قال المستشار أحمد أبو العزم، رئيس مجلس الدولة، إن عدد الموظفين بمجلس الدولة أقل من عدد القضايا الموجودة ونحتاج إلى زيادتهم بشكل كبير للفصل في القضايا، مؤكدًا أن زيادة معدل إنجاز القضايا لم يأت على حساب نظر القضايا.

وأضاف خلال استضافته ببرنامج "يحدث في مصر" الذي يقدمه الإعلامي شريف عامر على شاشة "إم بي سي مصر"، أن المحكمة الإدارية العليا أنجزت هذا العام 168 ألف و517 قضية مقابل 24 ألفًا و741 قضية خلال الفترة نفسها من العام الماضي، وأن القسم القضائي أنجز 2 مليون و452 ألف قضية هذا العام بزيادة 300 ألف عن العام الماضي.