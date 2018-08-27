"هي مصر بتطل على المحيط؟!".. تويتة "السياحة" تفجر موجة سخرية بـ"تويتر"

"ما أفضل طريقة للاستمتاع والاسترخاء من الاستماع إلى أمواج المحيط والشعور بالنسيم. استكشف التدليك على الشاطئ واستمتع بجلسة علاج بقرب الطبيعة"، تدوينة نشرها حساب حملة "هي دي مصر" المعني بالترويج للمقصد السياحي المصري، على موقع "تويتر"، تسببت في موجة من السخرية من رواد الموقع، الذين تساءلوا "هل تطل مصر على محيط للترويح للاستجمام عليه؟!".

خالد زيدان، أحد المعلقين، تساءل ساخرا، "هي مصر بتطل على أنهي محيط؟!".

وهي مصر بتطل على انهي محيط؟ — Khaled zeidan (@Khaledzdn07) August 22, 2018

حساب آخر باسم عبدالرحمن تساءل أيضًا: "أنت بتقول إيه؟!".

انت بتقول ايه — Abd El Rhman (@3tallah) August 26, 2018

وقال حساب باسم يوسف الهندي ساخرا: "المحيط الأبيض المتوسط".

المحيط الابيض المتوسط! — يوسف EL HINDY (@YussefElHindy) August 26, 2018

ونشر حساب باسم حسام شاكر، "لينك" في تعليقه، عبارة عن إعلان دعائي لشاطئ في تايلاند يقدم خدمات المساج، يحمل نفس الصورة التي استخدمتها صفحة "هي دي مصر" في تدوينتها.

https://t.co/tNcI3JvWZv

اصوره من تايلاند — Hossam Shaker (@hossamshakercom) August 26, 2018

وفي ديسمبر عام 2015 أعلنت هيئة تنشيط السياحة المصرية عن إطلاق حملة ترويجية جديدة بعنوان "هي دي مصر" (#هي دي مصر) (#thisisegypt) ضمن حملة إقليمية كبرى تهدف لدفع عجلة النمو في قطاع السياحة والترويج لمصر كوجهة سياحية متميزة.

وتركز الحملة على الترويج لمصر بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي ومستخدمي شبكة الإنترنت ومحترفي الإعلام الرقمي، على أن تشكل وسائل الإعلان التقليدية مستوى ترويجياً ثانوياً.