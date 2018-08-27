تنطلق مبادرة "الرياضة المدرسية وتنمية المجتمع"، اليوم، المزمع تنفيذها بمدينة النوبارية الجديدة في البحيرة، والتي تستمر في الفترة من 27 - 30 أغسطس بالتعاون بين مديريتي التربية والتعليم والشباب والرياضة، ومكتبة دمنهور العامة، وجهاز مدينة النوبارية الجديدة.

وقالت المهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، إن المبادرة يشارك فيها 150 طالبًا وطالبة من المتفوقين والمتميزين رياضيًا، ومن ذوي الاحتياجات الخاصة من أبناء المحافظة، حيث يشمل برنامج المعسكر مسابقات رياضية وزيارات للمشروعات والمصانع ومنتدى اقتصاديا لأصحاب الأعمال، ومحاضرات ثقافية بالإضافة إلى حفلات السمر الترفيهية للشباب.

وأضافت أن المبادرة تهدف إلى تنمية اتجاهات وميول الطلبة نحو العمل الحر والمشروعات الإستثمارية وبناء الوعي الإيجابي، حول المشروعات الاقتصادية والتجارية والربط بين الرياضة داخل المدارس وبين تنمية المجتمع وتنمية الأنشطة الرياضية في المدارس، والارتقاء بها.