ضبطت مباحث الجيزة، تحت إشراف اللواء دكتور مصطفى شحاتة، مساعد أول وزير الداخلية لأمن الجيزة، كميات من اللحوم والدواجن منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك الآدمي في مطعم شهير بمنطقة المهندسين بالعجوزة.

وكشفت تحريات وتحقيقات ضباط المباحث، تحت إشراف اللواء رضا العمدة مدير الادارة العامة للمباحث، والعميد عمرو طلعت رئيس المباحث الجنائية لقطاع شمال الجيزة، أن معلومات وردت لضباط التموين تفيد بتخزين المحل لكميات كبيرة من اللحوم الفاسدة، وعلى الفور انتقلت القوات بصحبة لجنة من الطب البيطري، وتم ضبط 300 كيلو لحوم فاسدة، في حالة تعفن ولا تصلح للاستخدام الآدمي.

تُحفظ على المضبوطات، وأمر اللواء إيهاب مختار حكمدار الجيزة، بتحرير محضر بالواقعة، وأخطر المستشار وائل الدرديري المحامي العام الأول لنيابات شمال الجيزة، وتباشر النيابة التحقيق.