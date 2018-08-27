نشرت الوقائع المصرية، ملحق الجريدة الرسمية، في عددها الصادر صباح اليوم، قرار محمد عمران رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية رقم 114 لسنة 2018، بشأن شروط وضوابط قيد شركات الاستشارات المالية والجهات المرخص لهما من الهيئة للقيام بأعمال التقييم المالي، وإعداد دراسات القيمة العادلة لدي "الهيئة".

وجاء نص القرار كالآتي: