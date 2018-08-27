حرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، مساء أمس، على زيارة المصابين من أبطال الشرطة الذين أصيبوا حال تصديهم لمحاولة الهجوم الإرهابي الذي استهدف أحد الأكمنة بالكيلو 17 الطريق الدولي الساحلي بشمال سيناء، صباح السبت الماضي، والذين يتلقون العلاج بمستشفى الشرطة بالعجوزة، إذ اطمأن على حالتهم الصحية وأوجه الرعاية الطبية المقدمة لهم.

واستمع اللواء محمود توفيق من الأطباء المعالجين إلى شرح لمراحل علاجهم، وأشاد ببطولة رجال الشرطة في التصدى للإرهاب الأسود، مثمنًا شجاعتهم ويقظتهم ومبادرتهم السريعة في مواجهة الهجوم الإرهابي والتعامل مع العناصر الإرهابية بكل قوة وجسارة مما كان له الأثر في إفشال مخططهم الإرهابي وتصفية 4 من تلك العناصر وهروب الباقي، مؤكداً أن إقدامهم على التضحية فداء للوطن وعزته يُعد مثالاً رائعاً يحتذى به في أداء الواجب.

وأكد وزير الداخلية أن جميع رجال الشرطة على قلب رجل واحد عازمين على تلبية نداء الواجب الوطني واستعدادهم للتضحية بأرواحهم فداء لتراب وطننا الغالي.

ووجه الوزير خلال الزيارة بتقديم جميع أوجه الرعاية الصحية لأبطال الشرطة، موجهًا كل التحية والتقدير لأسرهم الذين قدموا شبابًا يعشق تراب هذا الوطن، ومتمنياً لهم الشفاء العاجل.

من جانبهم، أعرب المصابون من رجال الشرطة عن خالص تقديرهم لحرص اللواء محمود توفيق وزير الداخلية على زيارتهم، مؤكدين له تمنيهم بسرعة الشفاء ليتمكنوا من العودة بين صفوف زملائهم للذود عن وطنهم والدفاع عن ترابه مهما كانت التضحيات.