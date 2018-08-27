تفقد الفريق يونس المصري، وزير الطيران، صباح اليوم الإثنين، مطار "الطور" العام بمدينة طور سيناء، لمتابعة أوضاع المطار ومعرفة خطط التطوير، وذلك في إطار الزيارات الميدانية التي يقوم بها وزير الطيران إلى المطارات داخل مصر.

وتجول وزير الطيران داخل مطار "الطور"، وجرى استعراض خطط تطوير المطار تمهيدًا لتشغيله في نقل الركاب.

وقال وزير الطيران، يجرى وضع خطة طموحه خلال الفترة المقبلة لتطوير المطار بشكل يتناسب مع كون مدينة "الطور" عاصمة لمحافظة جنوب سيناء.

وقدم وزير الطيران التهنئة لجميع العاملين بالمطار واستمع إلى مطالبهم، ووعد بحل جميع المشاكل في القريب العاجل.

جدير بالذكر أن مطار "الطور" يقع على بعد 3 كيلومترا، جنوب مدينة "الطور" عاصمة محافظة جنوب سيناء، و تبلغ مساحته 9كيلو بعد الزيادة، بعد أن كانت حوالي 6.43 كيلو، ويتكون المطار من مبنى واحد للركاب يستوعب 200 راكبا، في الساعة كما يستوعب موقف الطائرات 5 طائرات من الطراز المتوسط.

وكان إنشاء المطار في عام 1949، في ظل الاهتمام بسفر الحجاج بالطائرات، وكانت الإجراءات الصحية لهم عند عودتهم بمدينة "الطور" وتنقلهم الطائرات السعودية من جدة إلى مطار "الطور" ثم تقوم الطائرات المصرية، بنقلهم إلى مطار الماظة، بعد قضاء فترة الحجر الصحي كإجراءات وقائية لمنع انتقال الأمراض.

وكان المطار، يتم تشغيلة للحركة الجوية الدولية والمحلية التي كانت تزداد معدلاتها خلال موسم الحج ولكن توقفت عملية تشغيل المطار بعد الإحتلال الإسرائيلي لسيناء، وجرى إعادة تشغيل المطار في عام 1984، للحركة المحلية فقط، واكتسب اهميته باعتباره في مدينة "الطور" عاصمة محافظة جنوب سيناء.