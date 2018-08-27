شهد الدكتور أيمن عبدالمنعم، محافظ سوهاج، اليوم، وصول سيارة حديثة مجهزة متعددة الأغراض لمواجهة الطوارئ والسيول والأمطار من إنتاج الهيئة العربية للتصنيع بتكلفة 8 ملايين و185 ألف جنيه.

يأتي ذلك في إطار خطة المحافظة، استعدادا لفصل الشتاء ودعم الوحدات المحلية، التي قد تتعرض لأخطار الأمطار الغزيرة أو السيول.

وأوضح المحافظ أن السيارة هي الأولى من نوعها على مستوى محافظات الصعيد، وأثبتت قدرتها وتميزها في مواجهة السيول والأمطار الغزيرة، خاصة في المحافظات الساحلية، وهي مزودة بـ 2 طلمبة غاطس نظام هيدرولكي، ومولد كهرباء، وونش صغير، و2 تانك هواء إضافي، و20 خرطوما قطر 6 بوصات، و10 خراطيم قطر 4 بوصات، والسيارة تعمل بنظام شفط وطرد المياه ومجهزه بالكامل للعمل في أصعب الظروف، وجرى تدريب اثنين من الأطقم يضم كل طقم سائق وفنيين.

وأكد عبدالمنعم، وجود معدات تعمل بكفاءة عالية بالمحافظة للتعامل مع الأزمات المختلفة، بالإضافة إلى وعي المسئولين الكامل في جميع مستويات الإدارات بكيفية التعامل مع الأزمات، من خلال الخبرة الكبيرة، التي اكتسبتها محافظة سوهاج في التعامل مع الكوارث الطبيعية والسيول، والقيام بـ 9 سيناريوهات عملية ومحاكاة، لمواجهة الكوارث الطبيعية وأخطار السيول، بالتعاون مع القوات المسلحة.