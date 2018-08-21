شارك الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، أبناء المحافظة من الأطفال الأيتام فرحتهم بعيد الأضحى المبارك وإدخال الفرحة عليهم في يوم العيد حيث قدم لـ86 طفلا مبلغا ماليا كعيدية وعلبة حلوى.

كما أمر المحافظ بصرف مبلغ 200 جنيه كسوة لملابس العيد لكل طفل من معونة الشتاء بمديرية الشؤون الاجتماعية بالمحافظة، بالإضافة إلى وجبة غذائية مقدمة من المحافظة للأطفال والمشرفين عليهم احتفالا بالعيد، وكذلك رحلة ترفيهية للأطفال بالنوادي والمتنزهات العامة بالمحافظة بمناسبة العيد.

وشارك في توزيع هدايا العيد على الأطفال اللواء هشام الشافعي، مساعد مدير أمن سوهاج، والدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، والمستشار العسكري للمحافظة والأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشاة والمراغة، والشيخ زين العابدين عبد اللطيف، المستشار الديني للمحافظة، ولفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية.

كما وزع الأنبا باخوم مبلغ مادي وعلبة حلوى، مشاركة من الكنيسة للأطفال في عيد الأضحى المبارك.