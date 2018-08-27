أكد الشيخ علاء شعلان، رئيس الإدارة المركزية لشؤون مديريات الوجه البحري، والمسؤول عن متابعة توزيع لحوم صكوك الأضاحي بأنه سيتم توزيع 45 طنا من لحوم صكوك الأضاحي هذا الأسبوع، على الأسر الأكثر احتياجًا بـ10 محافظات (القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، بني سويف، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية)، حيث وزع اليوم الاثنين 6000 كيلو بمحافظة القاهرة كدفعة أولى، وكذلك صرف 4000 كيلو بمحافظة الجيزة كدفعة أولى.

ويتم صباح غدا الثلاثاء توزيع 10,000 كيلو بمحافظتي الدقهلية والغربية، بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى، وتوزيع صباح الأربعاء المقبل 10,000 كيلو بمحافظتي بني سويف والفيوم بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى.

وتوزيع صباح يوم الخميس المقبل 10,000 كيلو بمحافظتي البحيرة وكفر الشيخ بواقع (5000) كيلو لكل محافظة كدفعة أولى، وسيتم صباح يوم الجمعة المقبل توزيع 5000 كيلو بمحافظة القليوبية كدفعة أولى.