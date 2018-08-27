تامر مرسي يؤكد عودة لبنى عسل لـ"الحياة"

أكد المنتج تامر مرسي، رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة إعلام المصريين، تعاقد الإعلامية لبنى عسل مع قناة الحياة، حيث نشر "مرسي" صورة له مع لبنى عسل وياسر سليم، نائب لرئيس مجلس إدارة المجموعة، وعلق "مرسي" على الصورة : "لبنى عسل تتعاقد على تقديم (الحياة اليوم) لمدة ٣ سنوات"

وكان تامر مرسي، قد أعلن عبر حسابه الشخصي عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، مساء أمس الأحد، عن تعاقده مع خالد أبوبكر، لتقديم برنامج "الحياة اليوم"، لمدة 3 أعوام، وبذلك سيتشارك "أبوبكر" و"عسل" فى تقديم برنامج "التوك شو" الرئيسي للقناة.