نشرت الصفحة الرسمية للرئيس عبدالفتاح السيسي، على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، مقطع فيديو لملخص نشاط الرئيس خلال الأسبوع المنقضي.

وبدأ السيسي نشاطه، وفقا للفيديو، بإرسال برقية عزاء للأمين العام للأمم المتحدة لوفاة الأمين العام الأسبق كوفي آنان، ثم هنأ الشعب المصري بعيد الأضحى المبارك، وأدى صلاة العيد بمسجد محمد كريم بالقاعدة البحرية بقيادة القوات البحرية بالإسكندرية، ثم تجول في هناجر وورش إصلاح القوات البحرية ثم تلاها تبادل البرقيات والاتصالات مع ملوك ورؤساء وأمراء الدول العربية والإسلامية للتهنئة بعيد الأضحى المبارك.

ثم أدى الرئيس واجب العزاء للأمير مقرن بن عبدالعزيز آل سعود، ولي العهد الأسبق بالمملكة العربية السعودية، في وفاة والدته.