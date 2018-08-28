قال السفير بسام راضي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، إن فيتنام لديها تجربة ثرية جدًا في النهوض، وليدها تجربة تنموية كبيرة.

وأضاف راضي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان الحصري في برنامج "مساء dmc"، المذاع عبر فضائية "dmc"، أن مصر كان لديها ظروف مشابهة لظروف فيتنام، لافتا إلى أنها تحاول الاستفادة من تجربة فيتنام في النهوض والتنمية.

وأوضح راضي أن خطة النهوض والتنمية التي قامت بها فيتنام، منذ 30 عاما، تقوم بها مصر حاليًا، منذ 4 أعوام، مشيرًا إلى أن فيتنام حققت طفرة كبيرة في زيادة الصادرات وإقامة المجمعات الصناعية المتخصصة.