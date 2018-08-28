أعلنت النيابة الفرنسية أنها فتحت تحقيقا مع الفنان سعد لمجرد، بعد أن أوقف، صباح الأحد، حينما تقدمت امرأة بشكوى تتهمه بالاعتداء الجنسي عليها.

وبحسب "العربية" إذا ثبتت تهمة الاغتصاب ضد سعد لمجرد، المتابع منذ فترة من القضاء الفرنسي بسبب قضية اعتداء جنسي منذ عام ونصف ضد فتاة فرنسية، سينتظر هذا الفنان المشهور عقوبات قاسية قد تنهي على مستقبله الفني.

وينص القانون الفرنسي بعقاب جرائم الاغتصاب بشدة وتصل عقوبة الاعتداء الجنسي "يشمل كل أذى جنسى يلحق بالآخر مرفقا بالعنف أو الإجبار أو التهديد أو المفاجأة" إلى 5 سنوات سجن وغرامة 75 ألف يورو أي ما يعادل 81 ألف دولار.

وتصل عقوبة الاغتصاب إلى 15 سنة سجن حتى 20 سنة، حال إذا ما كانت الفتاة التي تم اغتصابها قاصرا، ولا يزال الغموض يحيط بالفتاة التي قامت باتهام سعد لمجرد باغتصابها في الليلة بين السبت والأحد بمنطقة "سان تروبيه" الساحلية جنوب فرنسا.