إصابة فلسطينيين خلال مواجهات مع قوات الاحتلال الإسرائيلي شرق نابلس

أصيب شابان فلسطينيان على الأقل خلال مواجهات اندلعت الليلة مع قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اقتحامها مدينة نابلس شمال الضفة الغربية.

وقال مدير مستشفى رفيديا قاسم دغلس في تصريح صحفي: "إن شابين وصلا المستشفى مصابين برصاص الاحتلال، أحدهما وصفت إصابته بين المتوسطة والخطيرة جراء إصابته برصاصة في الشريان الرئيسي في الساق، فيما وصفت الأخرى بالمستقرة وهي ناجمة عن شظايا في منطقة الكتف ورصاصة في القدم".

يذكر أن مواجهات اندلعت عقب اقتحام قوات الاحتلال منطقة الضاحية شرق نابلس، وسط إطلاق كثيف للرصاص وإغلاق عدد من الطرق في المنطقة.