وزعت وزارة الأوقاف، اليوم، الدفعة الأولى من لحوم مشروع صكوك الأضاحى بمحافظتى الدقهلية والغربية، بواقع 5 أطنان لكل محافظة، وتبدأ الوزارة صباح غدًا توزيع 10 أطنان بمحافظتى بنى سويف والفيوم.

وأكد علاء شعلان، رئيس الإدارة المركزية لشئون مديريات الوجه البحرى والمسئول عن متابعة التوزيع، أنه سيتم توزيع 45 طناً هذا الأسبوع كدفعة أولى، على الأسر الأكثر احتياجاً بـ 10 محافظات (القاهرة، الجيزة، الدقهلية، الغربية، بنى سويف، الفيوم، البحيرة، كفر الشيخ، القليوبية)، منوهاً بأنه تم بالفعل توزيع 6 أطنان بالقاهرة و4 بالجيزة. وقال إنه سيتم توزيع 10 أطنان أخرى غداً بالبحيرة وكفر الشيخ و5 أطنان بمحافظة القليوبية.

من ناحية أخرى، أكد الدكتور مختار جمعة، وزير الأوقاف، أن حصيلة صكوك الأضاحى بلغت ٤٠ مليون جنيه هذا العام ومن المتوقع وصولها إلى ٥٠ مليوناً بعد تحويل المبالغ الموجودة فى البنوك الفرعية إلى حساب البنك المركزى بغرض توزيع ٥٠ طن لحوم بواقع ١٠ أطنان يومياً لحين انتهاء الكمية.

وشدد الوزير فى تصريح صحفى على أن خدمة المحتاجين أمر واجب وأن الوزارة تعمل فى هذا المشروع بمنتهى الحب والود لإدخال السرور على قلب المحتاجين. وقال إن الأيام دُوَلٌ، وكل فرد معرض أن يصبح محتاجاً فى أى لحظة، وأضاف أن ما يمنحه المتبرعون هو شكر على نعمة الاكتفاء وعدم الاحتياج، والوزارة تشكر كل من أسهم فى نجاح مشروع الصكوك لهذا العام وتتعهد بتقديم المزيد لخدمة المجتمع المصرى.