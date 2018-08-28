روى محمد إبراهيم، خال طفلة كفر صقر والتي تبلغ من العمر 7 سنوات، تفاصيل انتشال جثتها من "بالوعة" ري مفتوحة بالشرقية، موضحًا أنها كانت تسير مع والدتها بالشارع، وذهبت لتناول المياه من سوبر ماركت، فسقطت في البالوعة.

وأضاف "إبراهيم"، خلال مداخلة تليفونية مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الثلاثاء، أنهم وجدوها بعد 5 ساعات من سقوطها، لافتًا إلى أن بائعي الخردة يسرقون أغطية البالوعات.

وأشار إلى رفع دعوى قضائية ضد المجلس المحلي للمدينة، والمسؤولين بوزارة الري؛ للإهمال في تغطية البلاعات، معقبًا: "ربنا يصبرنا، ونحتسبها عند الله".

يُذكر أن الطفلة أمل السيد، 7 سنوات سقطت في أحد بيارة الصرف بمدينة صقر التابعة لمحافظة الشرقية، مما أدى لوفاتها وانتشال جثتها بعد مرور 5 ساعات من الوفاة بواسطة الأهالي.