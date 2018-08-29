قال حسين عبدالرحمن أبو صدام نقيب عام الفلاحين، إن عودة القطن لعرشه أصبحت مسألة وقت، وإن الأسبوع المقبل سيبدأ جني القطن في محافظات الوجه البحري، وإن الدولة اتخذت معظم الخطوات لتربع الذهب الأبيض المصري على عرش المحاصيل الصيفية بعد توجيهات القيادة السياسية بضرورة عودة القطن، واتجاه الدولة للتقليل من المحاصيل شرهة الاستهلاك للمياه.

وأضاف أبو صدام، في تصريحات صحفية اليوم، أن القطن سيجلس على عرشه عند وصولنا لزراعة مليوني فدان، كما كنا في الخمسينيات وأن كل المؤشرات تشير إلى عزم الدولة على ذلك بعد وصول المساحة المزروعة لـ336 ألف فدان في زيادة 120 ألف فدان عن العام الماضي، وزراعة أكثر من 120 ألف فدان للقطن الإكثار لإنتاج تقاوي تكفي لزراعة 600 ألف فدان العام المقبل.

وأشارت إلى أن تحديد سعر ضمان 2500 جنيه للوجه القبلي من أصناف جيزة 90 وجيزة 95، و2700 جنيه لقنطار الوجه البحري لأصناف جيزة 86 و94، على أن تلتزم الشركة القابضة للقطن والغزل والنسيج بشراء الأقطان بأسعار السوق في حال ارتفاعها عن سعر الضمان، وفي حالة انخفاض الأسعار تلتزم الشركة بشراء القطن بسعر الضمان المعلن، كان حافزا كبيرا لطمأنة الفلاحين لزراعة القطن على حساب المحاصيل الصيفية الأخرى.

وأوضح أن خطة مكافحة الآفات هذا العام كانت على أكمل وجه، وهو ما يبشر بإنتاجية عالية من محصول القطن للفدان مقارنة بالأعوام الماضية، مشيرا إلى أن الخطوة الأهم يجب أن تكون تطوير المحالج لتحسين منظومة زراعة القطن في مصر، وأن مركز البحوث الزراعية طور أصنافا للقطن بصورة ممتازة، تنتج حتى 8 قناطير للفدان بعد ما كانت الأصناف القديمة لا تزيد على 5 قناطير.

وشدد على أن الإنتاج المتوقع من المساحات المزروعة "336 ألف فدان" تعطي إنتاجية ما يقرب من 2.2 مليون قنطار منها نحو 800 ألف قنطار إكثار لإنتاج التقاوي.