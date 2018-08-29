افتتح المهندس شريف حبيب محافظ بني سويف، اليوم، طريق الحمام بمركز ناصر، الذي يمثل أهمية حيوية للمنطقة بأكملها، حيث يربط طريق الجيزاوية المؤدي إلى محافظتي الجيزة والفيوم، بطريق دمو، الواصل بين محافظتي بني سويف والفيوم، فضلاً عن ربط قرية الحمًام وتوابعها بطريق دمو، الذي سيساهم في التيسير على الأهالي بالمنطقة لقضاء مصالحهم الحيايتة اليومية، فضلا عن كونه تيسيرا على المسافرين من خلال دائرة المنطقة.

رافق المحافظ خلال الافتتاح النائبان هشام مجدي، وعبدالحكيم مسعود عضوا مجلس النواب عن دائرة مركز ناصر، والمهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، والمحاسب محمد بكري رئيس المدينة، ومحمد حسام وكيل وزارة التربية والتعليم، والمهندس عمر عبداللطيف مدير عام الأبنية التعليمية.

ومن جانبه، أوضح المهندس ناصر فراج مدير عام الطرق والنقل، أن هذا الطريق رغم صغره إلا أنه يعتبر من الوصلات الهامة والحيوية، التي ستضيف تسهيلات كثيرة على المنطقة، مشيرا إلى أن المحافظ المهندس شريف حبيب وجه بسرعة نهو المشروع، الذي كان مطلبا فنيا لحل بعض المشكلات التي تتعلق بالحركة المرورية بدائرة المنطقة، الذي طالب به الكثير من أهالي المنطقة.

وأضاف " فراج" أن الطريق يصل طوله إلى 300 مترا وتكلفة 400 ألف جنيه، وعملت توسعة له، كما عمل له "تكاسي" على جانبي الترعة المجاورة ليصل عرضه إلى 6 أمتار، وهو ما يشكل إضافة كبيرة لإمكانات هذه الوصلة الحيوية، وتسهيلا للحركة عليها.