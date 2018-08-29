اجتمع الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، مع مديري المديريات التعليمية على مستوى الجمهورية، لبحث كل الاستعدادات للعام الدراسي الجديد، والتعرف على موقف المديريات من استلام الكتب، وأعمال الصيانة للمدارس، والاستعداد لتطبيق النظام الجديد للتعليم في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي.

وأكد شوقي أهمية هذه المرحلة للعبور بالتعليم المصري إلى مراحل متقدمة من التطوير، مشيرًا إلى أن الدولة اعتبرت أن الأولوية للتعليم بداية من العام الحالي، وأن هذا العام هو عام التعليم، حيث أطلق السيد الرئيس المشروع الوطني للتعليم، مشيرًا إلى أن الجميع في الداخل والخارج ينتظرون رؤية مصر لتطوير التعليم، ويتابعون كافة التطورات التي ستحدث بالتعليم.

وأضاف أنه بعد المجهود الذي بذل العام الماضي في إعداد دراسات، وخطط تطوير التعليم مع الشركاء الدوليين ومنهم البنك الدولي، إذ رفع ترتيب مصر 37 مركزًا في التصنيف العالمي لجودة التعليم.

ووصف شوقي هذه المرحلة بأنها تاريخية؛ لأن ما يحدث بها من تغيير في التعليم نقطة فارقة في حياة الشعب المصري، لافتًا إلى أن هناك مجهودًا كبيرًا على أرض الواقع؛ لتطبيق نظام التعليم الجديد في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي، وأن المراحل التي مر بها التغيير من مناهج وتأليف وطباعة وتدريب معلمين تكلفت مبالغ كبيرة على الدولة تحملتها لبناء الإنسان المصري.

وطالب شوقي لمديري المديريات، بتنفيذ 18 كتابًا لباقة التعليم الجديدة، وهي دليل معلم لكل كتاب "لغة عربية، ولغة إنجليزية، ورياضيات، ودين" إلي جانب طباعة الكتب الأساسية لكل مرحلة باللغة العربية واللغة الإنجليزية، وأنه تم طباعة دليل لكل معلم في يده خاص به، مشيرًا إلى أنه تم وضع المناهج بمعايير جودة عالمية ولأول مرة تمتلك وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني حقوق الملكية الفكرية، وهذا إنجاز كبير للوزارة.

وأكد شوقي، أن الوزارة تعمل على إعداد دليل لولي الأمر تستهدف فيه الأمهات تحديدًا، وخصوصًا من لديها أبناء في هذه المراحل، لكي نحدث التواصل الجيد مع أولياء الأمور؛ ليتفهموا ما يدور فعليًا داخل الفصل مع أبنائهم، ولكي يصبحوا داعمين ومتفهمين للمنظومة الجديدة، وما نريد تحقيقه الآن هو أن يفهم التلميذ جميع الأنشطة التي يمارسها داخل الفصل ليعود ويحكي عنها في المنزل لوالديه.

وشدد شوقي، أثناء الاجتماع على أهمية المتابعة المستمرة لعمل المنظومة الجديدة وموافاة الوزارة بتقرير شهري عن سلبيات وإيجابيات التطبيق لكي نستطيع أن نواجه الصعوبات ونتغلب عليها، لنستطيع تحقيق الهدف من المنظومة الجديدة، مؤكدا أهمية أن نتعاون جميعًا كوزارة بكل مؤسساتها لإنجاح ما بدأناه واصفًا هذه المهمة بالصعبة والوطنية.

وعن مشروع التابلت في المرحلة الثانوية، والذي سيبدأ من الصف الأول الثانوي هذا العام 2019 - 2018، وأشار شوقي إلى أن الهدف منه هو التخلص من كابوس الثانوية العامة والدروس الخصوصية، وأن الاختلاف الحقيقي في طبيعة الأسئلة التي تهدف إلى الفهم وليس الحفظ والتلقين، وسيتم تدريب الطلاب دون ضغط عصبي، سواء من امتحان أو درجات، والمحتوى على التابلت محتوى إضافي ليساعد الطالب على الوصول للمعلومات بالطريقة الصحيحة، والمحتوى شيق والمصادر غير تقليدية للتعلم، والمناهج كما هي ليس بها أي جديد.

كما أشار شوقي إلى أن وزارة الاتصالات توصل شبكات فايبر داخل كل المدارس التي بها مرحلة ثانوية، كما يتم تركيب سيرفر لكل مدرسة، وكل إدارات التطوير التكنولوجي تتابع التركيب، وأضاف شوقي أنه تم الاتفاق على توفير 708 آلاف تابلت لطلاب المرحلة الثانوية ومعلميهم، مؤكدا أن هناك إجراءات جادة لاستلامه وتوزيعه على طلاب الصف الأول الثانوي فقط خلال الفصل الدراسي الأول.

وأوضح شوقي، أنه لن تكون هناك امتحان للصف الأول الثانوي "أون لاين" قبل شهر يناير المقبل، حتى يتدرب الطلاب التدريب الكافي على الطرق المختلفة للامتحان الإلكتروني.

وعن التجربة في مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الابتدائي تحدث شوقي عن أهمية دور جميع القيادات والمعلمين ومشاركة الأهالي لإنجاح المنظومة، وأن اللغة العربية هي الأساس ويجب أن تكون لغة صحيحة عند أولادنا إلى جانب دراسة اللغة الإنجليزية، وإنه من المتوقع في خلال الـ10 سنوات المقبلة أن يكون الاحتياج للمنظومة الجديدة بكل عناصرها بما فيها التابلت الأكثر طلبًا من أولياء الأمور وخاصة أن التوجه في التعليم الفني هو للمصانع التي تنتج السوفت وير التعليمي، ونأمل أن ننافس التعليم الدولي في السنوات القادمة، مضيفًا أن هناك نماذج من المعلمين مجتهدين ويعملون بضمير مهني ويحبون عملهم ويبذلون قصارى جهدهم لتوصيل المعلومة للتلاميذ بسهولة ويسر بالفهم والفكر والعلم والأدوات تحت أي ظروف.