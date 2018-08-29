اجتمع الدكتور محمد عمر، نائب وزير التعليم لشؤون المعلمين خلال اللقاء الأسبوعي المفتوح بمجموعة من المعلمين، حرصًا على تحقيق العدالة الناجزة للمعلمين، وتحقيق مبدأ تكافؤ الفرص، واستقبال كافة الشكاوى والاقتراحات وتبادل الآراء لكافة الموضوعات المتعلقة بالمعلمين في الميدان التعليمي، وحل جميع المشكلات المتعلقة بالأوضاع الإدارية للمعلمين.

وأكد عمر أن كافة الشكاوى المقدمة من قبلهم تقابل بكل اهتمام ويتم التحقق من صحتها جيدًا، واصفًا مهنة المعلم بالرسالة السامية، وأن المعلم هو المعلم سواء كان يدرس بالمرحلة الابتدائية أو غيرها من المراحل، كلها نفس الأهمية ونفس المهمة، رغم أن المرحلة الابتدائية هي الأساس والأهم في حياة كل إنسان، فيجب على من يدرس فيها أن يتصف بالثقافة العالية والثبات الانفغالي والقدرة على توصيل المعلومة بسهولة ويسر، وأن يواصل دائمًا تأهيل وتدريب ذاته ليطور من آداءه باستمرار.

وردًا على استفسار مجموعة من المعلمين عن المميزات والحوافز التي يتميز بها أبناء المعلمين أثناء أداء الخدمة، وانقطاعها بعد خروجهم على المعاش، أجاب عمر أن الوزارة تدرس الآن بجدية لأول مرة استصدار بعض القرارات التنظيمية لاستمرار كافة المميزات التي يحصل عليها أبناء المعلمين حتى بعد الإحالة للمعاش.

كما أشار عمر إلى أهمية أن تكون كافة الشكاوى المقدمة جادة، وغير متصفة بأهواء شخصية، لأنه يتم التحقق بالفعل من شكاوى المعلمين، ويجب على جميع المعلمين تفضيل المصلحة العامة على المصلحة الشخصية لأنه في النهاية مصلحة الوطن هي الأهم والأعلى.

وأكد عمر أن مشروع قانون تقلد الحاصلين على دبلوم المعلمين الدرجات والمناصب القيادية، سيتم مناقشته بمجرد انعقاد الدورة القادمة لمجلس النواب.