قال عبدالمحسن سلامة، نقيب الصحفيين، ورئيس مجلس إدارة مؤسسة الأهرام، إن مؤسسة الأهرام لم تكن مديونة قبل حلول عام 2011، مشيرًا إلا أنها كانت تملك ودائع تقدر بـ525 مليون جنيه، موضحًا: "مكنش علينا تعريفة قبل الثورة لا تأمينات ولا صندوق عاملين ولا بنوك ولا موردين، دلوقتي مديونين، لإن الودائع سحبنا منها".

وأضاف سلامة خلال استضافته بفضائية "اكسترا نيوز"، مساء اليوم، أن حجم العمالة في مؤسسة الأهرام بلغ حوالي 10100 عامل، مشيرًا إلى أنه تم تعيين حوالي 2500 عامل بعد الثورة بالعنف والإضرابات والاعتصامات والتهجم على المسؤولين.

ولفت نقيب الصحفيين، إلى أن جريدة الأهرام، تعتبر الأكثر توزيعًا في مصر والوطن العربي، معربًا عن رضاه عن أرقام التوزيع.

وأكمل سلامة: "إحنا 100 مليون مواطن والمفروض يكون التوزيع أكتر من كده".