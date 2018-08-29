قال الدكتور محمد عبد الفضيل، مدير مركز الأزهر العالمي للرصد والفتوى، إن تحضر المجتمعات يقاس بما تحظى به المرأة في المجتمع من احترام ورقي، موضحًا أن "استظراف الشاب" أول خطوة من خطوات التحرش.

وأضاف "عبد الفضيل"، خلال حواره مع الإعلامي معتز الدمرداش، ببرنامج "آخر النهار"، المذاع عبر فضائية "النهار وان" مساء الأربعاء، أن هناك اختناقا في منظومة القيم بالمجتمع المصري، والخطاب الديني عليه مسئولية كبيرة جدًا، لافتًا إلى أن بيان الأزهر عن التحرش يدل على قوة الحدث؛ لأن الأزهر قلما تحتوي بياناته على أحكام شرعية.

وأوضح أن الأزهر أصدر البيان بسبب تفاقم المشكلة، ولأنه أراد أن يقطع الطريق على كل من يتهم المؤسسة الدينية بالتقصير.