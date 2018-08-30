بفيديو جديد.. صفحة منتدى شباب العالم تدعو الشباب للمشاركة

نشرت الصفحة الرسمية لمنتدى شباب العالم على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" فيديو يدعو الشباب للتسجيل للمشاركة في المؤتمر.

كانت إدارة منتدى شباب العالم 2018 أعلنت عن فتح باب التسجيل لحضور منتدى شباب العالم الثاني، والذي يقام في مدينة شرم الشيخ من 2 إلى 6 نوفمبر المقبل للعام الثاني على التوالي، تحت رعاية ومشاركة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وحثت إدارة المنتدي، الشباب على التسجيل والمشاركة بأفكارهم وآرائهم.

وذكرت الصفحة، أن الحضور مُتاح للشخصيات القيادية الشابة حول العالم، وكذلك النماذج الشبابية المؤثرة من مُختلَف المجالات، بالإضافة إلى الشخصيات العالمية البارزة والخبراء والمفكّرين.

ويعتبر منتدى شباب العالم، والذي يُقام تحت رعاية الرئيس السيسي، منصّة فعّالة أسّسها مجموعة من الشباب الواعد، ليرسل رسالة سلام وازدهار ووئام، ويقدّمها إلى العالم أجمع.

ويشارك الشباب من جميع أنحاء العالم في هذا المحفَل الدولي الثري والشاب، للتعبير عن آرائهم والخروج بتوصيات ومبادرات، في حضور نُخبة من زعماء وقادة العالم والشخصيات المؤثرة.