توفيق عكاشة يكشف حقيقة مرضه بعد زواجه من حياة الدرديري

نفى الإعلامي الدكتور توفيق عكاشة ما تم تداوله عن تعرضه لأزمة صحية عقب زواجه من الإعلامية حياة الدرديري.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي" المذاع عبر فضائية "النهار": "أنا لا دخلت مستشفى ولا عيت ولا حاجة خالص وكانت حاجة غريبة جدا".

واستنكر عكاشة تدخل البعض في موضوع زواجه من الدرديري: "كانت حاجة غريبة جدًا التدخل في القصة واللي يقولك فرق السنة طب انتوا تعرفوا سني كام وسن حياة كام عشان تتكلموا في فرق السن".

وتابع: "حياة عندها بنت في 3 كلية في الجامعة وأنا عندي 51 سنة والقصة كلها وحياة بالظبط عندها 40 سنة، وأنا عندي 51 سنة يعني مفيش فرق كبير من اللي عمالين يتكلموا عليه ولا حاجة والكلام ده".

ونفى عكاشة ما تم تداوله عن تعرضه للشلل في فترة معنية، مشيرًا أن هذا الإشاعة من أكثر الشائعات التي أزعجته.