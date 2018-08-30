"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

"الخميس"، أضحى يومًا فارقًا في السلطة التنفيذية الحالية، حيث كان شاهدًا على التشكيل الوزاري منذ شهرين مضا، وسيشهد كذلك على حركة المحافظين اليوم.

14 يونيو 2018، تاريخ التشكيل الوزاري برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي والذي وافق يوم "خميس"، حيث أدى الوزراء الجدد بحكومة المهندس مصطفى مدبولي، اليمين الدستورية، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث شمل تشكيل المجلس، الذي يضم 32 وزارة، 12 وزيرًا جديدًا، بينما أُبقى على 20 من الحكومة السابقة.

وبعد شهرين و16 يومًا، يتوافق يوم "الخميس" أيضًا مع أداء المحافظين لليمين القانونية أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، في قصر الاتحادية بمصر الجديدة، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية.

وتشير الأنباء إلى تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 في مناصبهم، على أن تضم عسكريين بارزين ولواءات وأساتذة جامعيين، كما سيكون للمرأة نصيبًا جيدًا.