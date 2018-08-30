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كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع

كشف جديد.. أحد مكونات "القنب" قد يعالج مرض نفسي شائع

طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي للبحرين

طوارئ بمطار القاهرة استعدادا لسفر السيسي للبحرين

عبد الحميد الهجان محافظا لقنا للسنة الخامسة

عبد الحميد الهجان محافظا لقنا للسنة الخامسة

"المالية": تحصيل المدفوعات إلكترونيا يناير 2019

"المالية": تحصيل المدفوعات إلكترونيا يناير 2019

"أمن الفيوم": ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان دقيق بلدي مدعم

"أمن الفيوم": ضبط سيارة محملة بـ7 أطنان دقيق بلدي مدعم

رفع وإزالة 2008 إشغالات ثابتة ومتحركة في البحيرة

رفع وإزالة 2008 إشغالات ثابتة ومتحركة في البحيرة

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السيرة الذاتية لمحافظ القاهرة خالد عبدالعال.. "مدير أمن" سابقا

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"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

"الخميس".. شاهد على التعديل الوزاري وحركة المحافظين 2018

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية لمحافظ الدقهلية كمال شاروبيم.. دكتور الهندسة المدنية

السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

السيرة الذاتية للدكتور علاء مرزوق محافظ القليوبية الجديد

مصدر: أحمد الأنصاري محافظا لسوهاج

مصدر: أحمد الأنصاري محافظا لسوهاج

مصادر: تعيين عبدالعزيز قنصوه محافظا للإسكندرية

مصادر: تعيين عبدالعزيز قنصوه محافظا للإسكندرية

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