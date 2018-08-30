تعقد وزارة البترول مؤتمرًا عالميًا، خلال شهر نوفمبر المقبل للتسويق للمناطق الاستكشافية لحقول البحر الأحمر.

وبحث طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، مع كل من معن رزوقي رئيس شركة شلمبرجير العالمية لمنطقة شمال الشرق الأوسط، والمهندس كريم بدوي المدير التنفيذي لمصر وشرق المتوسط بشركة شلمبرجير المشروعات المشتركة بين الجانبين في منطقتي البحر الأحمر وخليج السويس، لتنفيذ أنشطة المسح السيزمي، وتجميع البيانات بهدف التعرف على الفرص البترولية والغازية المحتملة بتلك المناطق.

واستعرض اللقاء، المشروعات الاستكشافية التي تنفذها شركة شلمبرجير مثل المسح السيزمي وتجميع البيانات بمنطقتي البحر الأحمر وخليج السويس والذى سيفتح المجال أمام طرح مزايدات عالمية خلال الفترة المقبلة، في إطار استراتيجية وزارة البترول، لتكثيف أعمال البحث واللستكشاف في مناطق جديدة بكر، وتسويق هذه المناطق في المؤتمرات والمحافل الدولية التي تشارك فيها,

وبحث اللقاء، موقف تطور الأعمال في مشروع البوابة الإلكترونية لتسويق المناطق البترولية والاستكشاف والتي تعمل الوزارة على تنفيذها بالتعاون مع شلمبرجير وعدد من الشركات العالمية المتخصصة باستخدام أحدث التكنولوجيات والحلول الرقمية المتطورة.

وأشار "الملا"، إلى أنه تم خلال اللقاء استعراض النجاحات التي حققها قطاع البترول مؤخرًا وتأثيرها الإيجابي على جذب وزيادة الاستثمارات العالمية ومساهمتها في إعطاء مصر أولوية من جانب الشركات العالمية للعمل بها.

وأضاف أنه تم مناقشة سبل الاستفادة من الخبرات والإمكانيات والتكنولوجيات التي تمتلكها شلمبرجير؛ في المساهمة في مشروع الوزارة لتطوير وتحديث قطاع البترول من خلال المشاركة في تأهيل وتدريب الكوادر المصرية.

وأكد رئيس شركة شلمبرجير العالمية، أن مصر لها أولوية في عمل الشركة في منطقة الشرق الأوسط؛ في ضوء ما تحقق من نجاحات في المشروعات الكبرى التي يتم تنفيذها حالياً في أنشطة البحث والإستكشاف والتنمية والإنتاج، مشيرًا الى أن هناك فرص واعدة لزيادة أعمالها واستثماراتها في مصر خلال الفترة المقبلة.

وأضاف أنه سيتم عقد مؤتمر عالمي تحت رعاية المهندس طارق الملا في شهر نوفمبر المقبل في مدينة الغردقة، بحضور عدد من الشركات العالمية والمتخصصين في إطار التسويق للمناطق الاستكشافية في البحر الأحمر.