تقيم جامعة الأزهر الدورة الكشفية القمية، الـ29، لجوالي الجامعات المصرية في الفترة من 1-9 سبتمبر بمشاركة 16 جامعة مصرية.

وتقيم جوالات الجامعات المشاركة مارثون "لا للتدخين لا للمخدرات" يوم الجمعة 7 سبتمبر من أمام نادي النصر الرياضي بمصر الجديدة.