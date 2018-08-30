استقبلت غادة والي وزيرة التضامن الاجتماعي، وفداً من البنك الدولي ضم جوستافو ديماركو، مدير البرامج بالبنك الدولي، وماريا لاورا مدير برنامج التنمية البشرية، ونهلة زيتون مسئول أول الحماية الاجتماعية، بحضور نفين القباح نائب وزير التضامن للحماية الاجتماعية والتنمية.

وتناول الاجتماع مناقشة سبل زيادة التعاون بين وزارة التضامن والبنك الدولي في برامج الحماية الاجتماعية وما تحقق من إنجازات في برنامج الدعم النقدي المشروط "تكافل وكرامة"، وتطبيق المشروطية في التعليم والصحة خلال الفترة القادمة وآليات المراجعة للمستفيدين وبحث التظلمات في البرنامج، كما تم مناقشة إقامة مؤتمر مشترك في أكتوبر القادم لعرض ما تحقق من إنجازات في برنامج "تكافل وكرامة" ومناقشة استراتيجية العمل خلال الفترة القادمة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تولي اهتماماً كبيراً خلال الفترة القادمة لبرنامج فرصة للتشغيل باعتباره أحد برامج الحماية الاجتماعية الرامية إلى التمكين الاقتصادي والحماية من خلال العمل.

وأضافت أن العمل وخلق مصادر دخل للأكثر احتياجاً هو السبيل الوحيد لتوفير حماية اجتماعية حقيقية خلال الفترة القادمة، مشيرةً إلى أن الوزارة أعلنت خلال الأسابيع الماضية عن حوالي 70 ألف فرصة عمل.

كما ناقش الاجتماع خطوات تنفيذ برنامج الحد من الزيادة السكانية والمباعدة بين مرات الإنجاب "2 كفاية"، وأوضحت والي أن المشروع بدأ خطواته التنفيذية بتطوير 42 عيادة صحية من إجمالي 75 عيادة سيتم تطويرها خلال المرحلة الأولى التي تشمل 10 محافظات كما تم توقيع بروتكولات مع 100 جمعية أهلية في هذه المحافظات بدأت بالفعل في عقد ندوات للتوعية وجولات لطرق الأبواب والتعريف بالمشكلة السكانية.

وأضافت والي أنه جاري الإعداد لتوقيع بروتكول خلال الأيام القادمة مع وزارة الصحة للتنسيق الكامل بين الوزارتين فيما يخص العمل على مشكلة الزيادة السكانية وبرامج تنظيم الأسرة.

من جانبه أبدى فريق البنك الدولى رغبته فى التوسع فى دعم برامج الوزارة وفى مقدمتها برنامج فرصة للتشغيل بحيث يتيح مزيد من فرص العمل للشباب وكذلك مساندته لجهود الوزارة في تطوير مشروع 2 كفاية