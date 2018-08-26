أعلنت غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، أن غدا الاثنين، تستقبل مصر أول فوج من حجاج الجمعيات الأهلية قادم من الأراضي المقدسة بالسعودية، ويضم 876 حاجًا يتبعون "الجيزة ودمياط وحجاج المؤسسة القومية"، ويستمر تفويج الحجاج للعودة من مطار جدة إلى القاهرة حتى يوم 10 سبتمبر، كما تبدأ رحلات العودة من المدينة اعتبارًا من 29 اغسطس.

وأشارت والي إلى تفعيل عمل لجان مطاري جدة والمدينة استعدادًا لسفر الحجاج مع التشديد على أعضاء لجان المطار بضرورة تقديم كل الخدمات والتيسيرات الممكنة للحجيج وتسهيل إجراءات السفر خصوصًا للمرضى وكبار السن.

ويبلغ إجمالي حجاج الجمعيات المتواجدين في مكة حتى الآن 12445 حاجًا منهم 397 في المدينة، سافروا صباح اليوم و12048 في مكة المكرمة.

وأكد أيمن عبد الموجود رئيس البعثة الرسمية للتضامن، أن 7 حالات لحجاج تجري غسيل كلوي بانتظام منذ وصولهم إلى الأراضي السعودية بالاضافة إلى وجود 7 حالات أخرى تتلقى العلاج اللازم لها في المستشفيات السعودية، مضيفًا أن عدد الوفيات بين حجاج الجمعيات هي 4 حالات لحجاج من محافظات الغربية والاسكندرية والبحيرة.