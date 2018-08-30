صعد الميجا ستار عمرو دياب على مسرح جولف بورتو مارينا على أغنية "ده لو اتساب" من ألبومه الغنائي الجديد، وسط حشد كبير من جماهيره ومحبيه.

كما حرص الهضبة على تحية الجمهور وشكر كل القائمين على تنظيم الحفل على رأسهم شركة تواصل.

يذكر أن كان من المقرر إقامته في رابع أيام عيد الأضحى الماضي، ولكن جرى تأجيله لأسباب أمنية.