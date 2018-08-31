قال النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن حركة المحافظين الجديدة هي "الأكبر في التاريخ"، موضحًا أنه لم يسبق أن تم تعيين 21 محافظًا جديدًا دفعة واحدة.

وتوجه السجيني، خلال حواره مع الإعلامي أسامة كمال، مقدم برنامج "مساء DMC"، المُذاع عبر فضائية "DMC"، بالشكر والتحية للمحافظين الذين تغيروا، قائلًا إن "التغيير سنة الحياة وكان لا بد من تغيير الدماء".

وتابع: "عملت مع هؤلاء المحافظين لمدة 3 سنوات كاملة، وهناك 6 محافظين أتوقع أن يكون لهم دورا في المرحلة المقبلة بسبب كفاءتهم".

وأدى المحافظون الجدد، اليمين القانونية، أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي بقصر الاتحادية بمصر الجديدة، اليوم الخميس، وهي الحركة التي يترقبها المواطنون منذ الانتخابات الرئاسية التي شهدتها البلاد نهاية مارس الماضي، والتي فاز فيها السيسي بولاية رئاسية ثانية، وتشير الأنباء إلى تغيير 21 محافظًا والإبقاء على 6 في مناصبهم.