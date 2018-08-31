أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا بأحد منتجعات مارينا، قبل أيام من طرح ألبومه الجديد "كل حياتي"، الذي تنتجه شركة "ناي".

صعد دياب على المسرح على نغمات أغنيته الشهيرة "الليلة"، والتي تفاعلت معها الجماهير الغفيرة التي حضرت الحفل، وتخطت عددها 20 ألف شخص.

وقدم دياب، خلال الحفل، عددا كبيرا من أغنيات ألبومه الجديد، التى انسجم الجماهير معها، بينها "هدد وده لو اتساب"، كما قدم أغنيته الجديدة "من بعدي" التى غناها لأول مرة بالحفل.

ورحب دياب، خلال الحفل، بنجوم ألبومه الجديد من شعراء وملحنين، منهم تامر حسين وخالد تاج الدين ومحمد يحيى، كما قدم الفنان محمد لطفي الذي صعد على المسرح، وعزف على الجيتار، ولاقى إعجاب عدد كبير من الجمهور.

كما قدم دياب مجموعة من أغنياته القديمة، بينها "لو عشقاني ووياه"، وعاد واختتم الحفل على أغنية "ده لو اتساب".