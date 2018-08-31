لقي طفل مصرعه، إثر سقوطه من الدور الرابع شرق الإسكندرية، بعد إصابة والدته بنوبة من نوبات مصر الصرع.

تلقى اللواء محمد الشريف مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية إخطارًا من العميد مأمور قسم شرطة ثان المنتزه من إدارة شرطة النجدة، بسقوط طفل من أعلى عقار كائن شارع مسجد السلام منطقة العصافرة قبلي دائرة القسم، ولقي مصرعه في الحال.

تبين أنه أثناء تواجد "ش ع م" 30 سنة ربة منزل بشرفة الشقة سكنها بالطابق الرابع بالعقار محل البلاغ وبصحبتها طفلها "ا ا م" 3 سنوات إنتابتها "نوبة صرع"، مما أدى لسقوط طفلها بالطريق العام، تم نقل الطفل المصاب لمستشفى عقبه بن نافع، وتوفي عقب وصوله المستشفى.

وقال والد الطفل "ا م ع" 42 سنة بدون عمل، مقيم بذات بالعنوان، إن زوجته المذكورة تعاني من نوبات صرع وتعالج منها ولم تكن تقصد إلقاء الطفل، ولم يتهم أحد بالتسبب في ذلك، أخطرت النيابة العامة، والتحفظ على الجثة بغرفة حفظ الموتى بالمستشفى، كُلفت إدارة البحث الجنائي بالتحري حول الواقعة، تحرر المحضر رقم 8858 / 2018 إداري قسم شرطة ثان المنتزه.