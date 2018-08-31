ضبط تشكيل عصابي مكون من 5 سيدات لسرقة السيارات في الإسكندرية

نجح أمن الإسكندرية، في ضبط 5 سيدات كونوا تشكيلاً عصابيًا فيما بينهن تخصص في ارتكاب حوادث السرقات بأسلوب النشل.

تلقى اللواء محمد الشريف، مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية، إخطارًا من اللواء شريف رؤوف، مدير ادارة البحث الجنائي، بورود معلومات لضباط مجموعة مكافحة جرائم النشل والنصب مفادها قيام 5 أشخاص بتكوين تشكيلاً عصابياً فيما بينهن تخصص في ارتكاب حوادث السرقات بأسلوب النشل.

وهن: "ص ح ع"، 27 عاما، بدون عمل مقيمة دائرة قسم محرم بك السابق اتهامها في عدد 13 قضايا "سرقة – نشل"، و"ر ر ا" 35 عاما، بدون عمل مقيمة بذات العنوان السابق اتهامها في عدد 7 قضايا " سرقة – نشل"، و"ر ح ش" 32 عاما، بدون عمل مقيمة دائرة بذات العنوان السابق اتهامها في عدد 2 قضية "نشل"، و"س س ح" 37 عاما بدون عمل مقيمة دائرة بذات العنوان السابق اتهامها في عدد 2 قضية "نشل"، و"ر ص ع" 33 عاما، بدون عمل مقيمة دائرة بذات العنوان.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم، وبمواجهتهم اعترفن بارتكاب 9 حوادث سرقة، وبإرشادهن تم ضبط المسروقات وبعرضها على المجني عليهم تعرف كل منهم على ما يخصه.