يتوقع خبراء الأرصاد، أن يسود، اليوم الجمعة 31 أغسطس، طقس معتدل على السواحل الشمالية، مائل للحرارة على الوجه البحري والقاهرة، حار شمال الصعيد، شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارًا، لطيف ليلًا.

وأكد هيئة الأرصاد الجوية، خلال منشور لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، أن الرؤية تقل في الشبورة المائية صباحًا على شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على شمال البلاد والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط على جنوب سيناء والبحر الأحمر وخليج السويس، ما يؤدي إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك.

وأعلنت الهيئة درجات الحرارة على المدن والمحافظات، وهي: