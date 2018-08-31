تعرف على رئيس دولة أوزبكستان التي يزورها الرئيس السيسي

بدأ الرئيس عبدالفتاح السيسي، أمس الخميس، جولة خارجية لعدد من الدول تشمل كل من البحرين والصين وأوزبكستان، لتوطيد العلاقات وتوقيع اتفاقيات في عدة مجالات.

ويختتم الرئيس جولته الخارجية بزيارة العاصمة الأوزبكية "طقشند" والتي تعد الزيارة الرسمية الأولى من نوعها لرئيس مصري إلى أوزبكستان، ومن المقرر أن يلتقي الرئيس الأوزبكي شوكت مرضيائيف، وعدد من الوزراء وكبار المسؤولين بأوزبكستان، ليعقد الجانبان جلسة مباحثات لبحث سبل دفع العلاقات بين البلدين.

وتستعرض "الوطن" خلال التقرير التالي أبرز المعلومات حول الرئيس الأوزبكي شوكت موضيائيف، حسب وكالة "أوكسانا شفانديوك" الأوزباكستانية.

- ولد عام 1957 بأحد المقاطعات بجمهورية أوزبكستان.

- تخرج شوكت من معهد طشقند للري واستصلاح الأراضي عام 1981.

- عمل بالمعهد بعد التخرج ونال الدكتوراه منه في الفترة من 1981 وحتى 1992.

- بدأ شوكت مسيرته السياسية بفوزه بمقعد في المجلس الأعلى لأوزبكستان عام 1990.

- انتخب عضوًا في أول برلمان تشكل في البلاد بعد الاستقلال عام 1990، ومن ثم فاز بمقعد في المجلس مجددا في 1999.

- خلال عمله بالبرلمان شغل منصب رئيس الإدارة المحلية في إحدى مناطق طشقند، ومن ثم عين في منصب حاكم مقاطعة جيزك، ومن ثم مقاطعة سمرقند.

- تولى منصب رئيس الوزراء عام 2003 وفي السنوات اللاحقة جرى تجديد تكليفه بالمهام نفسها 3 مرات.

- وبعد وفاة الرئيس إسلام كريموف، تولى مهام رئيس البلاد بالوكالة.