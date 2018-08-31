في إطار زيارته للبحرين، أمس، زار الرئيس عبد الفتاح السيسي متحف البحرين الوطني، أقدم متحف في منطقة الخليج العربي، كما شهد الرئيس عرضًا فنيًا، أقيم في مسرح البحرين الوطني، وأعرب عن تميز الحضارة والثقافة البحرينية، وما تتسم به من تاريخ عريق.

ووصل الرئيس عبد الفتاح السيسي والوفد المرافق له، إلى مطار البحرين الدولي، أمس الخميس، في زيارة رسمية، وكان العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة في مقدمة مستقبليه.

متحف البحرين الوطني الذي زارة الرئيس السيسي هو أوّل متحف في منطقة الخليج العربي، افتُتح في عام 1988.

يتميز المتحف بتصميم معماري نحتي ضخم، كما يختص متحف البحرين الوطني بوجود أفنية واسعة مزينة بالتّماثيل المعاصرة، وفقا للموقع الرسمي لهيئة البحرين للثقافة والأثار.

- تعرض القاعات الداخلية للمتحف مجموعة أثرية نادرة اكتُشفت في العديد من المواقع الأثرية في البحرين وتشهد على تاريخ الجزيرة العربية الطويل، وتغطي نحو 6000 عام من تاريخ البحرين.

- إلى جانب القطع الأثرية، يضم المتحف قاعتان مخصصتان لاستعراض الملابس الشعبية والعادات والتقاليد المحلية والأعمال اليدوية والحرف الشعبية.

وفي المتحف نفسه، توجد قاعة مخصصة للفن، تضم مجموعة دائمة من أعمال أبرز فناني البحرين، وقاعة واسعة آخرى تستضيف أهم المعارض من كل أنحاء العالم على مدار العام.