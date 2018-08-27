مدير "بابا عبده": "السفير البريطاني طلب شاورما وسكلانس وكلمنا عربي"

نجح السفير البريطاني، جون كاسن، خلال سنوات عمله التي قضاها بمصر، في السفارة البريطانية بالقاهرة، أن يحوز على حب المصريين، نظرا لخفة دمه وإتقانه اللغة العربية واللهجة المصرية وتفاعله مع المصريين بشكل كبير وبأكثر من أسلوب مختلف بداية من مواقع التواصل الاجتماعي مرورا بتواصله مع الشعب المصري بالشارع والأماكن العامة واهتمامه بكل ما يشغل المصريين بشكل يومي.

وعبر، جون كاسن، عن إعجابه بمطعم "بابا عبده"، وحبه في أن يتناول الطعام من هناك، ونشر السفير البريطاني مجموعة من الصور له في أحد فروع "بابا عبده" عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، وعلق على الصور قائلًا:"ساكالانس بابا عبده اختراع يا كوتش.. رقم 1 في الساندوتشات في مصر.. حاجات تخليك تحب مصر".

أحمد محمد البالغ من العمر 43 والمسؤول عن مطعم بابا عبده فرع باب الشعرية الذي زاره السفير البريطاني، قال إنه السفير حضر في الساعة الثامنة والنصف صباحا، بصحبة شخصين سبق وأن جاء إلى المطعم في أول أيام عيد الأضحى، مؤكدا أنه لم يعرفه في البداية.

وأوضح محمد لـ"الوطن"، أن السفير طلب ساندوتش شاورما سوري وساندوتش سكلانس وهو عبارة عن "عسل وحلاوة ومربي وقشطة"، وأبدى إعجابه بالطعام والمحل والمنطقة المحيطة، مضيفا أنه سأل السفير أنه شاهده قبل ذلك ولكن لا يتذكر أين، فأخبره الحرس المصاحب له أنه السفير البريطاني في مصر.

مسؤول المحل في باب الشعرية: الدسوقي والسعيد ومرسي أشهر زبائننا

وتابع أحمد، أن السفير تحدث معه وسأله عن اسمه ومنذ متى وهو يسكن هذه المنطقة وعمر ابنيه، مشيرا إلى أنه كان يرفض أن يتحدث معه أحد باللغة الإنجليزية ويطلب الحديث بالعربية، وسأله كم عمرك فرد السفير أن عمره 43 عاما.

وأكد المسؤول عن مطعم "بابا عبده"، أنه يحضر إلى المحل العديد من المشاهير منهم طارق السعيد، علي جبر، باسم مرسي، والحكم إبراهيم نور الدين، والفنان طارق الدسوقي.