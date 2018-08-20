مع نهاية شهر أغسطس الجاري، يرحل السفير البريطاني جون كاسن عن القاهرة بعد انتهاء فترة عمله في القاهرة، حيث اشتهر بين الشعب المصري بخفة ظله وإتقانه للغة العربية والتواصل مع المصريين بشكل مباشر ووجوده القوي على منصات التواصل الاجتماعي.

وتستعرض "الوطن" أبرز محطات "جون كاسن" في حياته العملية:

- تولي منصب السفير البريطاني بمصر منذ شهر أغسطس عام 2014 وتنتهي فترة عمله في أغسطس من العام الجاري.

- شغل منصب سكرتير خاص للشئون الخارجية لرئيس الوزراء البريطاني خلال الفترة من عام 2010 حتي عام 2014.

- تم تكريمه بالحصول على وسام "قائد القديس مايكل" و"القديس جورج" ضمن قائمة التكريم بمناسبة عيد ميلاد ملكة بريطانيا عام 2014.

- شغل منصب نائب السفير في الأردن.

- شغل منصب مدير إدارة الشرق الأدنى وشمال إفريقيا في وزارة الخارجية البريطانية.

- رافق رئيس الوزراء البريطاني في زيارته إلي مصر عام 2011.

- تولي منصب كبير المستشارين بالشؤون السياسية لوزارة "الخزانة" في بعثة المملكة المتحدة لدى الاتحاد الأوروبي في بروكسيل.

- عُين موظف بإدارة الاتحاد الأوروبي في وزارة الخارجية البريطانية.

- قبل أن يلتحق بالعمل الحكومي كان يعمل ساعد أبحاث بجامعة كامبريدج وعمل بمجلس العموم البريطاني.