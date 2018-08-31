بدأت العديد من ورش الصيانة التابعة للهيئة القومية لسكك حديد مصر، اليوم، الفحص الفني والصيانات للعديد من القطارات، للتأكد من سلامتها، وذلك استعدادا لاستقبال العام الدراسي الجديد، والذي من المنتظر أن يبدأ فى 22 سبتمبر المقبل، كما وفرت العديد من الورش بعض قطع الغيار لعمل العمرات اللازمة للجرارات التي تحتاج إلى إعادة تأهيل وصيانة.

أكد المهندس أشرف رسلان، رئيس الهيئة القومية لسكك حديد مصر، أن جميع القطارات ستخضع إلى الفحص الفني والصيانات، وذلك للتأكد من سلامتها، قبل السماح لها بالعمل، حفاظا على أرواح وسلامة المواطنين، مشيرا إلى أن الهيئة تستعد لنقل نحو مليون مواطن يوميا تزامنا مع بداية العام الدراسي، موضحا أن حركة مسير القطارات تعمل بإنتظام على الوجهين القبلى والبحر ى، ولا توجد أى أعطال.

وأضاف "رسلان" لـ"الوطن"، أنه سيتم إزالة كافة العقبات أمام الركاب، وتقديم الخدمات المميزة لهم على جميع خطوط السكة الحديد، مؤكدا على أن الهيئة تواصل العمل على تطوير وتحديث نظم كهربة الإشارات على جميع الخطوط بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه.