القرموطي يبرز خبر "الوطن" عن تنظيف المسيري القضبان بيديه: الفساد أولا

أبرز الإعلامي جابر القرموطي في برنامجه "مانشيت القرموطي"، المذاع عبر فضائية "النهار"، خبر جريدة "الوطن" عن مشاركة هاني المسيري محافظ الإسكندرية السابق، في حملة نظافة محيط الترام بشارع الفتح في منطقة بولكلي والتي نظمتها لجنة محبي الإسكندرية.

واستعرض القرموطي، رد فعل المواطنين على قيام المسيري بتنظيف قضبان الترام بيديه، والتي اتسمت بالسخرية، حسبما ذكر الزميل حازم الوكيل، في الخبر الذي نُشر على البوابة الإلكترونية للموقع في أغسطس 2015.

"المسيري" ينظف قضبان الترام بيديه.. ومواطنون: "طب البس قفاز علشان نصدق"

وعلق مقدم البرنامج، قائلًا إنه "على المحافظين أن يهتموا بمحاربة الفساد أولًا، قبل النزول بأنفسهم لتنظيف الشوارع".

وأضاف: "مش عاوزين المحافظين يشتغلوا دلوقتي، وحد فيهم يُضبط في قضية فساد بعد شهرين".