قال المهندس أشرف رسلان، رئيس هيئة السكك الحديدية، إن اللجنة المشتركة من الهيئة والتحالف "الروسي المجري"، الذي تقوده شركة "ترانس ماش هولدينج" الروسية، بدأوا في صياغة العقود لشراء أكبر صفقة عربات في تاريخ الهيئة، وذلك بعد موافقة مجلس الوزراء على القرض الحكومي المقدم مع الشركة لتمويل شراء العربات الجديدة الـ1300، والتعاقد معها لتصنيع وتوريد هذه العربات بتكلفة إجمالية 20 مليار جنيه.

وقال رسلان لـ"الوطن"، إن اللجنة المشتركة تسعى للانتهاء من صياغة العقود ومراجعتها وتوقيعها بين الطرفين، منتصف سبتمبر الجاري، مؤكدا أن العقد سيشمل عقد صيانة عربات القطارات لمدة 15 عاما، مشيرا إلى أن وزارة النقل المتمثلة في هيئة السكك الحديدية تعمل على تنفيذ كافة خطط التطوير، لإحداث نقله نوعية فى المنظومة وتقديم خدمات مميزة لجمهور الركاب المسافرين.

وأضاف أن أول دفعة من هذه العربات الجديدة سيتم توريدها إلى الهيئة، خلال 18 شهرا من تاريخ تفعيل التعاقد، وسيتم توريد العربات بالكامل للهيئة خلال 46 شهرا، كما سيجرى تصنيع 30% من هذه العربات محليا بالاشتراك مع مصنع 200 الحربي، التابع لوزارة الإنتاج الحربي ومصانع الهيئة العربية للتصنيع، وتشمل هذه العربات على 500 عربة مميزة "عادية"، و500 عربة مميزة مكيفة، و300 عربة مكيفة درجتين أولى وثانية.

وأوضح رئيس هيئة السكك الحديدية، أن الهيئة أنجزت العديد من مشروعات تطوير نظم كهربة الإشارات على بعض الخطوط، بتكلفة إجمالية 17 مليار جنيه، مشيرا إلى أن الهيئة تعكف خلال الفترة المقبلة على تركيب كاميرات المراقبة بأبراج الإشارات على جميع خطوط السكة للقضاء على حوادث القطارات، مؤكدا أن قطارات الهيئة تقل يوميا نحو مليون مواطن على الوجهين القبلي والبحري.