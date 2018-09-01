أدان مرصد الأزهر الشريف، الهجمات الصهيونية المتطرفة التي تستهدف المسجد الأقصى المبارك لإقامة "الهيكل" اليهودي المزعوم، والقضاء على الوجود الإسلامي داخل مدينة القدس، عبر إتاحة الفرصة للمتطرفين اليهود بإجراء اقتحامات مكثفة ومتعاقبة لساحات المسجد الأقصى، فضًلا عن التحكم والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك من خلال عسكرته والإشراف على أموره، لإحداث عملية تغيير جذري للوضع الإسلامي والعربي في القدس.

ورصدت وحدة اللغة العبرية بالمرصد، إحدى الحملات الصهيونية الخبيثة التي تسعى إلى تهويد القدس والسيطرة على المسجد الأقصى المبارك، متمثلة في شن نشطاء حركة "طلاب من أجل الهيكل" المزعوم، حملة موسعة لتشجيع اليهود على اقتحام ساحات المسجد الأقصى المبارك، خلال الاحتفالات ببدء السنة العبرية الجديدة، غدا الأحد الموافق 2 سبتمبر المقبل.