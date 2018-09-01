تغلق الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، اليوم السبت، بعد 9 أشهر، باب استلام الأعمال في مسابقة التصوير الفوتوغرافي "مصر جميلة"، التي ينظمها المركز الإعلامي للكنيسة، تحت رعاية البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، والتي يختص التسابق فيها بلقطات فوتوغرافية تظهر جمال مصر الإنسان، ومصر بمعالمها الجغرافية والتاريخية المميزة، ومصر بطبيعتها الخلابة في ربوعها المختلفة.

ويأتي تنظيم المسابقة على هامش احتفالات الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بعدة مناسبات خلال العام الجاري، وهي اليوبيل المئوي لمدارس الأحد واليوبيل الذهبي لتجلي السيدة العذراء بكنيستها بالزيتون واليوبيل الذهبي لإنشاء الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بالقاهرة، ومن المقرر أن تعلن نتيجة المسابقة في احتفال عام، يقام في ذكرى تنصيب البابا تواضروس الثاني، في نوفمبر المقبل.