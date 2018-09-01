أعلنت غادة والي وزير التضامن الاجتماعي، رئيس مجلس إدارة بنك ناصر الاجتماعي، تنفيذ أكثر من 12 ألف مشروع ضمن برنامج "مستورة" حتى الآن، بتمويل تجاوز 195 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر".

وأضافت والي، أن تمويل البرنامج يقدر بـ250 مليون جنيه في مرحلته الأولى، ممولة من صندوق تحيا مصر، ويتم تنفيذه من خلال فروع البنك المختلفة المنتشرة على مستوى الجمهورية وبالتنسيق مع أكثر من 4 آلاف لجنة زكاة تابعة للبنك، لافتة إلى أن البرنامج يستهدف تمكين المرأة اقتصاديا ورفع مؤشرات الأسر وإخراجها من مرحلة العوز بمساعدتها على تنفيذ مشروعات متناهية الصغر لتصبح قادرة على الإنتاج وخلق مصادر لزيادة دخل الأسر الأكثر احتياجا.

ونوهت والي إلى تخصيص 3 ألاف مشروع "مستورة" للسيدات من ذوات الإعاقة، تماشيا مع خطط وزارة التضامن الاجتماعي في دعم وتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، وتنفيذا لاستراتيجية 2018 عام الأشخاص ذوي الإعاقة.

من ناحيته، قال شريف فاروق نائب رئيس مجلس إدارة بنك ناصر، إن المشروعات التجارية تظل في صدارة المشروعات التي تقبل على تنفيذها المستفيدات، وبلغ إجماليها 5400 مشروعا بقيمة إجمالية تصل لـ90 مليون جنيه، يليها في الإقبال على التنفيذ مشروعات الإنتاج الحيواني، وبلغ عددها 4611 مشروعا بإجمالي قارب 81 مليون جنيه، بينما يأتي تنفيذ المشروعات المنزلية بعدد 1235 مشروعا، بإجمالي كلفة 13 مليون 785 ألف جنيه، يلي ذلك المشروعات الصناعية والخدمية.

وأوضح فاروق، أن متوسط قيمة القروض يصل إلى 15 ألف جنيه للمرأة القادرة على العمل، ويتم منح القروض في صورة مشروعات وليس مبالغ نقدية، على أن تقدم المستندات المطلوبة للحصول على المشروع من طلب للحصول على القرض مرفقا به صورة بطاقة الرقم القومي، على أن تكون سارية بالإضافة إلى بيان بالمعاش أو النفقة إن وجد، على ان تكون لجان الزكاة هي الضامن لجميع المشروعات الممنوحة عن طريقها.