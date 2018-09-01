قدم الدكتور محمد جلال القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، التهنئة للواء قاسم حسين قاسم، محافظ المنيا الجديد في مكتبه بالديوان العام للمحافظة.

قال المحافظ: إننا نضع آمالاً وطموحات كبيرة على الجامعة في دعم كافة الخطط التنموية للمحافظة، فالجامعة لها دور مجتمعي واضح، فهى منارة تعليمية كبرى وبيت خبرة لتقديم الرأي والمشورة لقطاعات المحافظة المختلفة، وسيكون هناك تعاون ملحوظ خلال الفترة القادمة.

وأعرب القائم بأعمال رئيس جامعة المنيا، عن خالص أمنيات جميع العاملين بالجامعة للمحافظ الجديد بالتوفيق والسداد في تنفيذ الخطط المستقبلية وخدمة أهالي المنيا.

وأكد على حرص الجامعة على تعميق التعاون مع المحافظة في الفترة المقبلة في إطار توجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بما يحقق آمال وطموحات المواطنين.