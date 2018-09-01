قال الدكتور عبد العزيز قنصوه، محافظ الاسكندرية، اليوم، إن مواعيد العمل في المحافظة ستبدأ من الساعه السابعة صباحًا وحتى الثانية عشر منتصف الليل، مؤكدًا أنه لا مجال إلا للعمل الجاد، وخدمة الوطن، والمحافظة، والنهوض بالمحافظة وتحسين الخدمة المقدمة للمواطن، والعمل برؤى وأفكار مختلفة ومبدعة.

وقال محافظ الاسكندرية الجديد في تصريح خاص لـ"الوطن" في أول يوم عمل رسمي داخل ديوان عام المحافظة بمنطقة أبيس شرق المدينة، إن هناك ملفات، وأزمات يتم العمل عليها، ومشروعات تنموية تهدف إلى زيادة العائد للمحافظة.

وعن ملف البناء المخالف، قال إن المحافظة لن تسمح بالبناء المخالف مرة ثانية في الاسكندرية خاصة مع تعقيد هذا الملف في ظل وجود مباني مخالفة بالفعل، إلا أن المهم سلامة المبنى الانشائية.

وأكد على أنه غير راضي عن الوضع الحالي المتعلق بحجب رؤية البحر مشيرًا إلي أنه من العام المقبل سيتم تطبيق كود موحد للشواطئ أثناء عملية الطرح في المزايدات، وهو عبارة عن توصيف فني دقيق يوضح حجم وسعة المنشآت والأعمدة الخرسانية وفي حال بناء "طوبة واحدة" مخالفة عن الكود ستتخذ المحافظة إجراء فوري مع المخالف بالإزالة والغرامة.

وأبدى محافظ الاسكندرية الجديد عبد العزيز قنصوة اهتمامًا بتجديد منظومة النقل الجماعي، وذلك من خلال تجديد "الترام"، و " القطار الكهربائي"، واتوبيسات النقل العام، والعمل على الانتهاء من المحاور المرورية بدءًا من الكورنيش، وطريق أبو قير "الحرية"، وطريق ترعة المحمودية، والربط العرضي، مع العمل على تطبيق منظومة التذاكر الموحدة الكارت الذكي ليتمكن المواطن من ركوب كافة المواصلات بهذا الكارت.